29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil kapsamına girdikleri için tatil olacaktır. 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil, 29 Ekim ise tam gün tatil olacaktır. Peki, 28 Ekim üniversiteler tatil mi? Yarın 28 Ekim 2021 yarın okullar ve üniversiteler tatil mi? Özel sektöre yarım gün tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim tarihinde saat 13.00'te başlar. Bundan dolayı üniversiteler 28 Ekim öğlen sonu ve 29 Ekim tarihlerinde tatil olacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim'de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.

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