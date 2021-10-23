23 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Arapsaçı

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

06:30 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Ada Masalı

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22:30 Öldür Beni Sevgilim

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