2021 Dünya Şampiyonası yarı final mücadeleleri başlıyor!

2021 Dünya Şampiyonası heyecanı yarı final mücadeleleriyle geri dönüyor. LCK finalinde karşı karşıya gelen T1 ile Damwon KIA, bugün saat 15: 00'da tekrar kozlarını paylaşacak. Öte yandan LPL şampiyonu Edward Gaming, Kore ikincisi GEN karşısında tarihinde ilk defa final bileti almak için mücadele edecek.

2021 Dünya Şampiyonası yarı final fikstürü

T1 vs DWG

2019 Dünya Şampiyonası yarı finalinde G2'ya mağlup olduktan iki sene sonra tekrardan uluslararası sahneye geri dönen T1, grup aşamasını beklentilerin üzerinde bir sonuçla birinci olarak bitirdi. Çeyrek finalde LCK Bölgesel Finalleri'nde karşılaştıkları Hanwha Life'ı 3-0 kolayca mağlup eden T1, yarı finalde turnuvanın en büyük favorisi DWG ile eşleşti.

Kore ligini üç mevsim üst üste domine eden Damwon KIA, geçtiğimiz yıl finalde Suning Gaming'i yenerek Sihirdar Kupası'na uzanmayı başarmıştı. Bu sene de Çin bölgesinden gelen rakiplerinin ciddi performans düşüşü yaşamasıyla DWG bir numaralı favori haline geldi. Üst üste iki yıl Dünya Şampiyonası'nı kazanmayı hedefleyen DWG, 2015-2016 yıllarında T1'ın yakaladığı başarıyı tekrarlamak istiyor.

EDG vs GEN

D grubundan eşitlik bozma mücadeleleri sonucunda birinci çıkan GEN ekibi, turnuvayı beklentilerin üzerinde bir performansla devam ettiriyor. Özellikle orta koridor oyuncuları 'Bdd' nin yarattığı fark GEN'i yarı finale kadar taşımayı başardı. LCK'de yarı finalde elenen GEN, 2017 yılında SSG markasıyla Dünya Şampiyonası'nı kazandıktan sonra tekrardan büyük finalde boy gösterebilir.

Edward Gaming LPL 2021 Yaz Mevsimini domine ederek Dünya Şampiyonası'na favorilerden biri olarak geldi. Grup aşamasında T1'a üst üste yenilerek ikinci sıraya düşseler de çeyrek finallerde daha önce neredeyse hiç mağlup edemedikleri RNG'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükselmeyi başardı. Orta koridorları Scout'un performansının artmasıyla birlikte EDG'nin GEN'e kıyasla daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Viper-Meiko ikilisine bu seride çok iş düşecek.

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