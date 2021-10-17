17 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı
17 Ekim 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
03:55 Muhteşem Kraliçe
05:00 Yeşil Deniz
07:30 Bizim Köyün Kızları
08:30 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:20 Kıbrıs Zafere Doğru
18:00 Ana Haber
18:30 Mevlid Kandili
20:30 Teşkilat
23:50 3'te 3
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