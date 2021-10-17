17 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Ada Masalı

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:30 Aykut Enişte

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