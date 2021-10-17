17 Ekim 2021 Star Yayın Akışı
17 Ekim 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Ada Masalı
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
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