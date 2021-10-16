16 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Kıbrıs Zafere Doğru

02:25 Bizim Köyün Kızları

04:30 Muhteşem Kraliçe

05:35 Yeşil Deniz

08:25 Bizim Köyün Kızları

09:25 Masumlar Apartmanı

12:30 Kıbrıs Zafere Doğru

16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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