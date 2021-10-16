16 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı
16 Ekim 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Kıbrıs Zafere Doğru
02:25 Bizim Köyün Kızları
04:30 Muhteşem Kraliçe
05:35 Yeşil Deniz
08:25 Bizim Köyün Kızları
09:25 Masumlar Apartmanı
12:30 Kıbrıs Zafere Doğru
16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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