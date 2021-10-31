Son dakika haberi | Dehşete düşüren kaza kamerada... 15 tonluk kamyon ayağı takılan 8 yaşındaki kızın üzerinden böyle geçti

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Dehşete düşüren kaza kamerada... 15 tonluk kamyon ayağı takılan 8 yaşındaki kızın üzerinden böyle geçti

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki kamyonun döneceği sırada ayağı kayarak düşen 8 yaşındaki kızın üzerinden geçme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada kız ağır yaralanırken olayı fark etmeyen kamyonet sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye; göre yol kenarında bulunan kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız, ayağının kayması sonucu yere düştü. O esnada yolda seyir halindeyken sağ dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kıza yaptığı İlk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı kamerada

Bölgeye gelen polis ekipleri kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise koşarak ilerleyen kızın ayağının kayması sonucu üzerinden kamyonun geçme anı yer aldı. Olay ile ilgili çalışma başlatıldı.