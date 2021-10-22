12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Haberler | Güncel
12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

KONYA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüte bağlı öğrenciler yetiştirip devlet kadrosuna yerleştirme görevini üstlendiği öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

KONYA (DHA) - KONYA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüte bağlı öğrenciler yetiştirip devlet kadrosuna yerleştirme görevini üstlendiği öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'mahrem rehberlik' yapılanmasının, örgüte bağlı öğrencileri yetiştirip, bağlılık derecisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, adliye gibi devlet kadrolarına özel olarak yerleştirdiğini saptadı. Kimlikleri tespit edilen 6'sı halen kamuda görev yapan 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugün, Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Son Dakika Haberleri
Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için hukuk mücadelesi başlatıyor

Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için hukuk mücadelesi başlatıyor

 Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına operasyon

 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istemi

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istemi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title