12 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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12 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
12 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

12 Ekim 2021 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:35 Bizim Köyün Kızları

04:40 Seksenler

05:50 Tek Yürek

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:30 Kalk Gidelim

13:00 Bizim Köyün Kızları

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

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Haber: 12 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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