1 litre benzin kaç TL? Benzine yeni zam ne kadar? Motorine LPGye zam geldi mi?
Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Vatandaşlar 1 litre benzin kaç TL? Benzine yeni zam ne kadar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Peki, 1 litre benzin kaç TL? Motorine LPGye zam geldi mi?
1 litre benzin kaç TL? Benzine yeni zam ne kadar? sorularının yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Motorine LPGyezam geldi mi?
Dolar kurundaki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak.
Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamlara bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 8,36 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,45 liradan satılacak.
Zammın ardından İstanbul'da 7,92'den satılan benzinin litresi 8,36 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,01'den 8,45'e yükselecek.
LPG oto gaza da 21 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından oto gazın litresi 6,13 liradan, Ankara'da 6,17 liradan, İzmir'de ise 6,03 liradan satılmaya başlanmıştı.
16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Motorinin litresi İstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve İzmir'de ise 8,28 liradan satılıyor.
Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.