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Zülal Zorlu kimdir, Zülal Zorlu kaç yaşında, nereli?

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Zülal Zorlu kimdir, Zülal Zorlu kaç yaşında, nereli?
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, iş insanının ailesi de merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Ahmet Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu. Kamuoyu, Zülal Zorlu'nun kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor.

Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birinin kurucusunun eşi olan Zülal Zorlu, iş dünyasının ve kamuoyunun gözünden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. İşte Zülal Zorlu'ya dair bilinenler.

ZÜLAL ZORLU KİMDİR?

Zülal Zorlu, 2 Kasım 2026'da hayatını kaybeden Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun eşi. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor. Zülal Zorlu, eşinin aksine iş dünyasında ve medyada ön plana çıkmayan, kamuoyunun gözünden uzak bir hayat sürdü.

ZÜLAL ZORLU KAÇ YAŞINDA?

Zülal Zorlu'nun doğum tarihine ve yaşına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

ZÜLAL ZORLU NERELİ?

Zülal Zorlu'nun memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Eşi Ahmet Nazif Zorlu ise Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu.

ZÜLAL ZORLU'NUN ÇOCUKLARI KİM?

Zülal Zorlu ile Ahmet Nazif Zorlu'nun 3 çocuğu bulunuyor. Çiftin çocukları Olgun Zorlu, Selen Zorlu Melik ve Şehminur Aydın.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Çalışma hayatına baba mesleği olan tekstille başlayan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı ve 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine kattı. Zorlu Grubu bugün beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi pek çok sektörde faaliyet gösteriyor.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Zorlu Holding, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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