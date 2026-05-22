Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı, 2026 ZTK şampiyonu kim?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu merak konusu olmaya devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE DEV RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası finalinde futbolseverler, tarihi bir mücadeleye tanıklık ediyor. Final karşılaşmasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Türkiye’nin en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası finali, yüksek tempo ve büyük heyecana sahne oluyor.

MAÇ CORENDON AIRLINES PARK’TA OYNANIYOR

Büyük final, Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanıyor. Tribünleri dolduran taraftarlar, takımlarına büyük destek vererek atmosferi zirveye taşıyor.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALIYOR

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. VAR odasında ise Ömer Faruk Turtay görev yapıyor. Kritik pozisyonlarda verilen kararlar, maçın gidişatını doğrudan etkiliyor.

ATV’DEN CANLI YAYINLANIYOR

Futbolseverler bu büyük finali ATV ekranlarından canlı olarak takip edebiliyor. Yayın, maç boyunca yoğun ilgi görüyor.

MAÇTA EŞİTLİK BOZULMADI

Final mücadelesinde tempo yüksek geçerken, iki takım da gol yollarında etkili olmaya çalışıyor. Karşılaşmada şu an itibarıyla skor 1-1 ve mücadelede henüz kazanan taraf belli olmuş değil.