Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?

Pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, son dönemde hem kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemdeki yerini koruyor. Çanakkale'de dünyaya gelen ve müzik yolculuğuna genç yaşta başlayan Bastık'ın yaşı ve memleketi araştırılıyor. Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Zeynep Bastık'ın hayatına ilişkin merak edilen detaylar...

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, Türk şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve dansçıdır. 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Bastık, küçük yaşta ailesiyle birlikte İzmir'e taşındı. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan sanatçı, özellikle yaptığı cover çalışmalar ve güçlü sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

ZEYNEP BASTIK KAÇ YAŞINDA?

8 Temmuz 1993 doğumlu olan Zeynep Bastık, 17 Ağustos 2026 itibarıyla 33 yaşındadır.

ZEYNEP BASTIK NERELİ?

Zeynep Bastık, Çanakkale doğumludur. Üç yaşındayken ailesiyle İzmir'e taşınan Bastık, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Anneannesi tarafından Arnavut kökenli olduğu bilgisi de biyografilerinde yer alıyor.

ZEYNEP BASTIK'IN KARİYERİ

Zeynep Bastık, müzik kariyerine 2010 yılında İzmir'de kurduğu Jackpot isimli cover grubuyla başladı. Bir dönem Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer alan Bastık, daha sonra Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaptı. 2014 yılında "Fırça" adlı ilk single'ını yayımlayarak solo kariyerine adım attı.

2019 yılında Ezhel'in "Felaket" şarkısına yaptığı cover ile büyük bir çıkış yakalayan Bastık, dijital platformlardaki çalışmalarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Bastık, Adı Mutluluk, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.