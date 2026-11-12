Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, Juventus'ta mı oynuyor, Zeki Çelik hangi takımlarda oynadı, Zeki Çelik kimdir?

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Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyiyor. Lille ve Roma'da forma giyen milli sağ bek, 2026 yazında İtalyan devine transfer oldu. İşte Zeki Çelik hakkında merak edilen tüm detaylar.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Zeki Çelik, İtalya'nın köklü kulübü Juventus'ta oynuyor. Milli futbolcu, Roma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Temmuz 2026'da Juventus ile anlaştı.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Bursa'da başlayan Zeki Çelik, profesyonel kariyerinde İstanbulspor'da forma giydi. İstanbulspor'daki performansıyla dikkat çeken sağ bek, 2018 yılında Fransa ekibi Lille'e transfer oldu. Lille ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Zeki, 2022 yılında Roma'ya transfer oldu. Roma'da dört sezon forma giyen milli futbolcu, 2026 yılında Juventus'a imza attı.

Zeki Çelik futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

İstanbulspor

Lille (2018-2022)

Roma (2022-2026)

Juventus (2026-)

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Zeki Çelik, Avrupa'da uzun yıllardır üst düzeyde forma giyen Türk futbolculardan biri. Çalışkanlığı, savunmadaki disiplini ve hücuma katkısıyla öne çıkan Zeki, A Milli Takım'ın sağ bek pozisyonunun önemli isimleri arasında yer alıyor.

ZEKİ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1997 doğumlu olan Zeki Çelik, 29 yaşında.

ZEKİ ÇELİK NERELİ?

Zeki Çelik, Bursa doğumlu.

ZEKİ ÇELİK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Zeki Çelik, sağ bek mevkisinde görev yapıyor.

ZEKİ ÇELİK MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.