Oyuncu Zehra Yılmaz, özel hayatındaki önemli bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Süreç Film'in sahibi İsmail Gündoğdu ile evlilik yolunda ilk adımı atan Yılmaz, Etiler Meridien Otel'de düzenlenen kız isteme töreninde aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla nişan yüzüklerini taktı. Peki, Zehra Yılmaz kimdir, eşi kim? Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oyandı? Detaylar...

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Zehra Yılmaz, 30 Temmuz 1992 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarının ilk dönemini Mersin'in Anamur ilçesinde geçiren Yılmaz, dört yaşındayken babasının işi nedeniyle ailesiyle birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşındı.

Bakü'de Rus Koleji'nde eğitim gören oyuncu, bu süreçte Azerice ve Rusça öğrendi. Yükseköğrenim için yeniden Türkiye'ye dönen Zehra Yılmaz, Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi alarak profesyonel kariyerine hazırlandı.

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında başlayan Yılmaz, kısa sürede televizyon dizilerindeki performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

ZEHRA YILMAZ EŞİ KİM?

Zehra Yılmaz, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Süreç Film'in sahibi İsmail Gündoğdu ile evlilik hazırlığı yapıyor.

Çift, önceki akşam Etiler Meridien Otel'de gerçekleştirilen kız isteme merasiminde ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla nişanlandı. Düzenlenen törenle birlikte evlilik yolunda ilk resmi adım atılmış oldu.

ZEHRA YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

30 Temmuz 1992 doğumlu olan Zehra Yılmaz, 1992 yılında dünyaya gelmiştir.

ZEHRA YILMAZ NERELİ?

Zehra Yılmaz, Mersin doğumludur.

ZEHRA YILMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Zehra Yılmaz, televizyon kariyerine 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Rana karakteriyle adım attı.

Oyuncu daha sonra sırasıyla şu yapımlarda rol aldı:

Bodrum Masalı

Kara Yazı

Cennetin Gözyaşları (Melisa karakteri)

Kimse Bilmez

Gençliğim Eyvah

Kalp Yarası (Betül karakteri)

Gül Masalı

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de kamera karşısına geçen Zehra Yılmaz, Baba Parası (2020) ve Zoraki Misafir (2021) adlı yapımlarda da rol aldı. Oyuncu, kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde farklı karakterlere hayat verdi.