Yusuf Bakgör kimdir, neden gözaltına alındı? İş adamı Yusuf Bakgör Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet mi verdi?

Bursa’yı sarsan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözler bir kez daha iş dünyasına çevrildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve yakınlarının ardından çok sayıda iş insanı ve belediye çalışanı hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. Bu isimler arasında Yusuf Bakgör de bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YUSUF BAKGÖR KİMDİR?

İş dünyasının tanınan isimlerinden Yusuf Bakgör, Bursa merkezli faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin sahibi ve yöneticisi olarak biliniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen projelerde iş ilişkisi bulunan Bakgör, özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe aktif olarak yer alıyor.

YUSUF BAKGÖR GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, 31 Mart 2026 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında Yusuf Bakgör gözaltına alındı.

YUSUF BAKGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yusuf Bakgör, Bursa Büyükşehir Belediyesi projelerinde rüşvet vermekle ve bazı usulsüz uygulamalara aracılık etmekle suçlanıyor. Soruşturma kapsamında, belediye yetkililerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladığı iddia ediliyor.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey Güner de gözaltındaki isimler arasında yer alıyor.

OLAY NEDİR?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, rüşvet, usulsüz imar uygulamaları, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını kapsıyor. 31 Mart 2026’da Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 55 kişi gözaltına alındı, 4 kişi hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınanlar arasında Mustafa Bozbey’in ailesi (eşi ve kızı), kardeşleri, bazı belediye çalışanları ve iş adamları bulunuyor. Öne çıkan isimler arasında Ramiz Bozbey, Ertan Bozbey, Fuat Bakgör, Ferhat Bakgör, Faruk Bakgör, Muhkim Demirtaş ve Nilüfer Belediyesi eski yetkilileri yer alıyor. Toplamda 55 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise firari durumda.