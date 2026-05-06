Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım konusu, özeti ve Yol Arkadaşım oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım filminin detayları…

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, iş hayatında başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un macera dolu yolculuğunu konu alıyor. Kurban Bayramı’na üç gün kala Onur’un önünde üç zorlu hedef vardır: Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve bu süreçte bir yol uygulaması üzerinden tanıştığı tuhaf yol arkadaşı Şeref’e rağmen hayatta kalmak. Onur ve Şeref’in eğlence, aksilik ve sürprizlerle dolu seyahati, izleyenlere hayaller ve gerçekler arasındaki farkı sorgulatırken bolca kahkaha vaat ediyor.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bedran Güzel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu, aynı zamanda başrol oyuncusu olan İbrahim Büyükak’a ait. Filmin yıldızlarla dolu oyuncu listesi şu şekildedir:

• Oğuzhan Koç (Onur)

• İbrahim Büyükak (Şeref)

• Aslı Bekiroğlu (Bahar)

• Eda Ece (Aysun)

• Emre Kınay (Fevzi)

• Bahattin Şahin

• Muharrem Bayrak

• Dilber Ay (Konuk Oyuncu)

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri, hikayenin ruhuna uygun olarak bir yol güzergahı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Filmin başlangıç sahneleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde kaydedilirken, hikayenin büyük bir kısmı İstanbul ile Balıkesir arasındaki yollarda geçmektedir. Filmin final sahneleri ve önemli bir bölümü ise Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık’ta çekilmiştir.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

BKM yapımı olan Yol Arkadaşım, ilk kez 27 Ekim 2017 tarihinde sinemaseverlerle buluşmuştur. Vizyonda kaldığı süre boyunca büyük bir gişe başarısı elde eden film, gösterdiği ilginin ardından devam filmi olan Yol Arkadaşım 2 ile de izleyici karşısına çıkmıştır.

Osman DEMİR
