YKS açıklandı mı, YKS sonuçları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak sonuc.osym.gov.tr?

Yks sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala adaylar, "Yks açıklandı mı?", "Yks sonuçları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak sonuçlarla birlikte adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgileri sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yks sonuçları 2026 için geri sayım sürerken, üniversite adayları sonuç tarihine odaklandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan yüz binlerce öğrenci, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenerek tercih sürecini planlamak istiyor. "Yks açıklandı mı?", "Yks sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Başarı sıralamaları ne zaman belli olacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve sınav sonuç belgelerini resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını da aynı gün öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerine erişebilecek.

BAŞARI SIRALAMALARI DA AYNI ANDA YAYIMLANACAK

Sonuç ekranında adayların TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları da yer alacak. Üniversite tercih döneminin en önemli kriterlerinden biri olan başarı sıralamaları, adayların tercih listelerini oluştururken yol gösterici olacak.

TERCİH SÜRECİ SONUÇLARIN ARDINDAN BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, üniversite tercih kılavuzunu yayımlayacak ve tercih takvimini duyuracak. Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek. Bu nedenle öğrencilerin sonuçların açıklanacağı 22 Temmuz tarihini ve ÖSYM'den yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

2026 YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ