Yetenek sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2026 Güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, imam hatip lisesi yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yetenek sınav sonuçları neden açıklanmadı? Yetenek sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Merkezî 1. yerleştirme kapsamında açıklanması beklenen asil ve yedek aday listeleri için adaylar sonuç ekranını yakından takip ediyor. Kılavuzda yer alan takvime göre asil ve yedek listelerin 13 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanırken, kayıt süreci de sonuçların ardından başlayacak. Peki, 2026 Güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, imam hatip lisesi yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 yetenek sınavı sonuçlarına ilişkin resmi takvimde yer alan bilgiler...

YETENEK SINAVI SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

2026 yetenek sınavı sonuçlarını bekleyen adaylar, 13 Temmuz itibarıyla sonuçların henüz erişime açılmaması nedeniyle "Yetenek sınavı neden açıklanmadı?" sorusuna yanıt arıyor.

Resmî kılavuzda yer alan bilgilere göre, Merkezî 1. yerleştirme işlemine göre asil ve yedek listelerin 13 Temmuz 2026 tarihinde ilan edileceği belirtiliyor. Ancak kılavuzda sonuçların günün hangi saatinde yayımlanacağına ilişkin herhangi bir saat bilgisi yer almıyor.

Bu nedenle sonuçların henüz erişime açılmamış olmasıyla ilgili resmî makamlar tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Adayların, sonuçların yayımlanmasına ilişkin duyuruları ilgili kurumun resmî internet sitesi ve resmî iletişim kanalları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

2026 YETENEK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmî yerleştirme takvimine göre Merkezî 1. yerleştirme kapsamında asil ve yedek aday listeleri 13 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt süreci de aynı takvim doğrultusunda başlayacak. Buna göre:

Merkezî 1. yerleştirme asil ve yedek listeleri: 13 Temmuz 2026

Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları: 13-22 Temmuz 2026

Kılavuzda ayrıca, ilk yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara yönelik ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemlerinin ağustos ayında gerçekleştirileceği bilgisi de yer alıyor.

Adayların yerleştirme sonuçları, kayıt tarihleri ve sonraki yerleştirme süreçlerine ilişkin tüm işlemleri yalnızca ilgili kurum tarafından yayımlanan resmî duyurular doğrultusunda takip etmeleri gerekiyor. Bu süreçte resmî açıklamalar dışında herhangi bir tarih veya saat bilgisi paylaşılmış değil.