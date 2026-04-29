Haberler

Yeraltı hangi kanalda yayınlanıyor?

Yeraltı hangi kanalda yayınlanıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Yeraltı hangi kanalda yayınlanıyor sorusu, diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Televizyon ekranlarının yanı sıra dijital platformlarda da yayın hakları sorgulanan proje, güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. P

Televizyon dünyasında merak uyandıran projelerden biri olan Yeraltı hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor aramaları, hafta sonu yaklaşırken hız kazandı. İzleyiciler, karakterlerin gizemli dünyasına ortak olmak için kanal bilgilerini ve tekrar bölümlerinin saatlerini yakından takip ediyor. Henüz başlamayanlar veya kaçıranlar için Yeraltı dizisinin yayınlandığı kanal ve dijital erişim seçeneklerini içeren kapsamlı rehberimizi hazırladık. Dizinin yayın hayatına dair en güncel bilgiler ve haftalık yayın programı haberimizde sizlerle buluşuyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yeraltı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

YERALTI HANGİ KANALDA?

Yeraltı dizisi bölümlerini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

