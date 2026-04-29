Yeraltı hangi kanalda yayınlanıyor?

Televizyon dünyasında merak uyandıran projelerden biri olan Yeraltı hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor aramaları, hafta sonu yaklaşırken hız kazandı. İzleyiciler, karakterlerin gizemli dünyasına ortak olmak için kanal bilgilerini ve tekrar bölümlerinin saatlerini yakından takip ediyor. Henüz başlamayanlar veya kaçıranlar için Yeraltı dizisinin yayınlandığı kanal ve dijital erişim seçeneklerini içeren kapsamlı rehberimizi hazırladık. Dizinin yayın hayatına dair en güncel bilgiler ve haftalık yayın programı haberimizde sizlerle buluşuyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yeraltı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.