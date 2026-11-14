Yeraltı 22. bölüm neden YouTube'da yok?

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Yeraltı'nın 22. bölümünün YouTube'a yüklenmemesinin Disney Plus ile yapılan anlaşmadan kaynaklandığı belirtiliyor. Bölüm, NOW'ın resmi internet sitesinden ve Disney Plus'tan izlenebiliyor.

YERALTI 22. BÖLÜM NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

Yeraltı'nın 22. bölümünün YouTube'da yer almamasının nedeni olarak Disney Plus ile yapılan yayın anlaşması gösteriliyor. Habere göre bu anlaşma kapsamında dizinin yeni bölümleri artık YouTube'a yüklenmeyecek. Yapım şirketinden ya da kanaldan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

YERALTI 22. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Yeraltı'nın 22. bölümü iki platformdan izlenebiliyor:

NOW resmi internet sitesi: Ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Disney Plus: Abonelik gerektiriyor.

YERALTI 22. BÖLÜM YOUTUBE'A YÜKLENECEK Mİ?

Yeraltı'nın 22. bölümünün YouTube'a yüklenip yüklenmeyeceğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Haberlere göre dizinin yeni bölümlerinin YouTube'a yüklenmesine son verildi.

YERALTI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Yeraltı, çarşamba akşamları saat 20.00'de NOW'da yayınlanıyor. Dizinin 22. bölümü 11 Kasım 2026 Çarşamba günü ekrana geldi.

YERALTI 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı'nın 23. bölümünün, dizinin yayın gününe göre 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW'da ekrana gelmesi bekleniyor.