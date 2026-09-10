Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeraltı yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu?

Yeraltı dizisinin ilk sezonu, 20 Mayıs akşamı yayınlanan 16. bölümle birlikte sona erdi. Sezon finalinin ardından yaz arasına giren yapımın yeni bölümleri için geri sayım sürerken, dizinin hangi tarihte yeniden izleyici karşısına çıkacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeraltı yeni sezon tarihi açıklandı mı? Detaylar...

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Now ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Yeraltı dizisi, ilk sezonunu 20 Mayıs'ta yayınlanan 16. bölümüyle tamamladı. Sezon finalinin ardından yaz sezonuna giren dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

Yeraltı dizisinin 2. sezon yayın tarihiyle ilgili şu ana kadar NOW yönetimi veya yapım ekibinden kesin bir açıklama gelmedi. Bu nedenle dizinin yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı gün henüz netleşmiş değil.

İlk sezonunu çarşamba akşamları yayınlanan bölümleriyle sürdüren Yeraltı, 20 Mayıs'taki sezon finalinin ardından ekranlara ara verdi. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, dizinin izleyiciyle yeniden buluşacağı tarih de merak konusu oldu.

Yeraltı'nın 2026 yılının eylül ayı sonlarında ya da ekim ayının ilk haftalarında yeni sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyor. Ancak bu tarih aralığı henüz resmi bir yayın takvimi olarak açıklanmış değil.

Dizinin 2. sezon başlangıç tarihi konusunda resmi açıklama yapılmadığı için ilk bölümün kesin yayın günü ve tarihi şimdilik belirsizliğini koruyor. Yeraltı'nın yeni sezon yayın tarihi, kanal ve yapım ekibinin duyurusuyla netlik kazanacak.