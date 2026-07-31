Haberler

Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşecek mi?

Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşecek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi arasında yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, iki parti arasındaki temasların belirli bir aşamaya ulaştığını belirterek, yakın gelecekte somut adımlar atılabileceğini ifade etti. Peki, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşecek mi? İşte Bekin'in ittifak ve birleşme sürecine ilişkin açıklamaları...

Yeniden Refah Partisi’nin, Meclis'te Yeni Yol Grubu'nu oluşturan Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile bir süredir ittifak ve iş birliği çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Peki,  Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşecek mi? Detaylar...

İTTİFAK SÜRECİ VE BİRLEŞME

Gelecek Partisi’nin fesih kararının ardından ittifak çalışmalarının nasıl ilerleyeceği ve partilerin birleşip birleşmeyeceği yönündeki soruya Bekin, şu yanıtı verdi:

“Zaten biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz. Gelecek Partisi’nin dört milletvekili var. Onlar da sosyal medyadan deklarasyon yayınladılar ve şu anda Yeni Yol grubunda siyasete devam edeceklerini ifade ettiler. Elbette ki yakın dönemde nasıl bir şekillenme olacağını şimdiden tahmin yürütmek mümkün değildir. Fakat bu konuda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve yeni güçlü bir oluşumun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum çünkü bütün bu siyasi partilerde çok büyük bir istek var bu konuda."

YENİ YOL GRUBU'NA DESTEK VERECEKLER Mİ?

Bekin, Yeni Yol Grubu’nun düşmemesi için destek verip vermeyecekleri yönündeki soruya ise, “Bu bizim gündemimize gelir ise bunu parti MKYK’sında ve parti Başkanlık Divanı’nda görüşüp ona göre karar veririz. Bu tek başımıza vereceğimiz bir karar değildir. Genel Başkanımızın MKYK’yı toplayarak bu konuda istişareler yapmak suretiyle bir karar vermesi söz konusu olacaktır.”

"GÖRÜŞMELER ÇOK GÜZEL DEVAM EDİYOR"

Saadet Partisi ile birleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekin, “Görüşmeler çok güzel bir düzlemde devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim” dedi.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞME

Ahmet Davutoğlu ile görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Bekin, “Daha önce Sayın Davutoğlu’yla çeşitli konularda özellikle de ilhak konusunda görüşmeler yapıldı fakat bir müddet sonra bu gerçekleşmedi. Tabii onların da hassas olduğu bazı konular var. Her ne kadar bu gerçekleşmemiş olsa da şimdi mevcut olan Gelecek Partisi’nin de bizimle birlikte hareket edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi

Yürek burkan görüntü
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Ahbap soruşturmasında Berna Laçin: Ben de merak ediyorum
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...