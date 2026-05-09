Yeni TÜİK Başkanı kim oldu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Mehmet Arabacı kimdir?

TÜİK’in yönetim kademesinde gerçekleşen bu kritik atama sonrası, başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Arabacı ismi merak konusu oldu. Kariyeri ve geçmişteki görevleri mercek altına alınan yeni başkan hakkında, "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Mehmet Arabacı kimdir, aslen nerelidir ve daha önce hangi görevlerde bulunmuştur?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurumun stratejik hedeflerini belirleyecek olan Mehmet Arabacı'nın biyografisi ve akademi dünyasındaki karşılığına dair tüm detaylar haberimizde.

YENİ TÜİK BAŞKANI KİM OLDU?

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI MEHMET ARABACI KİMDİR?

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğdu.1996 yılında Konya Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesi'nden ve 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl açılan giriş sınavını kazanarak 12.03.2001 tarihinde Hesap Uzman Yardımcısı olarak atandı.

Yeterlik sınavında başarı göstererek 20.04.2004 tarihinde Hesap Uzmanlığı'na atandı.2007-2009 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

2009 yılında ABD'de "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapmıştır.2010-2011 döneminde ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Evli ve bir çocuk babası olup, ingilizce bilmektedir