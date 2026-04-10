Son günlerde kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri, Türk Hava Yolları (THY) yönetim kadrosundaki değişimlerle birlikte gündeme gelen Murat Şeker hakkında ortaya atılan iddialar oldu. Özellikle “Yeni THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker kimin damadı?” sorusu sosyal medyada ve haber platformlarında yoğun şekilde tartışılıyor.

YENİ THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ŞEKER KİMİN DAMADI?

Bazı iddialarda Murat Şeker’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesiyle akrabalık bağı olduğu ve Erdoğan’ın kız kardeşinin damadı olduğu öne sürülmektedir. Ancak bu yöndeki bilgiler resmî kurumlar tarafından doğrulanmış değildir ve kamuya açık kesin bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle konu, şu an için yalnızca iddia ve spekülasyon düzeyinde değerlendirilmektedir.

Öte yandan Murat Şeker’in kariyeri ve profesyonel geçmişi, kamu ve uluslararası finans dünyasında üstlendiği görevlerle ön plana çıkmaktadır.

YENİ THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ŞEKERMURAT ŞEKER KİMDİR?

Murat Şeker, ekonomi, finans ve havacılık sektörlerinde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip bir yönetici olarak bilinmektedir. Akademik ve profesyonel kariyerini özellikle uluslararası ekonomi politikaları, bankacılık ve kurumsal finans yönetimi üzerine inşa etmiştir.

2008-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Dünya Bankası bünyesinde ekonomist olarak görev yapan Şeker, gelişmekte olan ülkeler üzerine yürütülen politika çalışmalarında aktif rol üstlenmiştir. Bu dönemde inovasyon, girişimcilik ve uluslararası ticaret gibi stratejik alanlarda hazırladığı raporlarla dikkat çekmiş, küresel ekonomik analizlere katkı sağlamıştır.

Türkiye’ye dönüşünün ardından finans sektöründe önemli görevler üstlenen Murat Şeker, 2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası bünyesinde Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte bankanın uluslararası fonlama stratejilerinin yönetilmesi ve yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesinde kritik sorumluluklar üstlenmiştir.

MURAT ŞEKER’İN PROFESYONEL KARİYERİNDE THY DÖNEMİ VE STRATEJİK ROLÜ

Murat Şeker’in kariyerinde en dikkat çeken dönemlerden biri, Türk Hava Yolları bünyesinde üstlendiği görevlerdir. 2016 yılında THY ailesine katılan Şeker, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak göreve başlamıştır.

Bu görev kapsamında şirketin finansal verimliliğinin artırılması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinin geliştirilmesi gibi kritik alanlarda sorumluluk üstlenmiştir. THY’nin küresel ölçekte büyüme hedeflerine paralel olarak finansal yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol oynamıştır.

2021 yılında ise THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliğine seçilerek şirketin üst düzey karar alma mekanizmalarında yer almıştır. Bu süreçte hem operasyonel hem de stratejik kararların alınmasında etkili bir yönetici profili çizmiştir.