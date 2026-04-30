Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik atama kararları Resmî Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye görebazı illerin emniyet müdürü değişti. Peki, Yeni Konya İl Emniyet Müdürü kim oldu? Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç kimdir?

ATAMA KARARLARI YAYINLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan atamalar açıklandı.

Sayın Necmettin KOÇ, 1972 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra, 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Değişik rütbelerde sırasıyla; Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde çalıştı.

19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 2022 yılında Pretorya Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev aldı. 10.09.2025 tarihli ve 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Müdürümüz, 17.09.2025 tarihinde ilimizde göreve başladı. Sayın İl Emniyet Müdürü, evli ve 4 çocuk babasıdır.