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Yemekteyiz Sevgi kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevgi Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Sevgi kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevgi Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Sevgi Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevgi Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 12-16 Ekim haftasında yarışacak olan Sevgi Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Sevgi Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevgi Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ GÜLCAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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