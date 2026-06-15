Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 15-19 Haziran haftasında yarışacak olan Samet Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Samet Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SAMET KİMDİR?

Ekranların en çok izlenen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni haftada da mutfakta fırtınalar estirecek birbirinden iddialı yarışmacıları ağırlamaya devam ediyor.

Zuhal Topal’ın eğlenceli ve heyecan dolu sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bu hafta elinin lezzetini kanıtlamak için mutfağa giren Samet Altunel, 28 yaşındadır. Genç yaşına rağmen olgun tavırları, aile hayatı ve üstlendiği sorumluluklarla hem rakiplerinin hem de ekran başındakilerin takdirini toplayan Altunel, mutfaktaki becerilerini sergileyerek haftanın sonunda büyük ödülü evine götürmeyi hedefliyor.

SAMET ALTUNEL ASLEN NERELİ?

Yarışmada hazırlayacağı menü ve yapacağı yorumlar şimdiden merak konusu olan Samet Altunel, aslen Sinopludur. Karadeniz insanının sıcakkanlılığını, enerjisini ve pratikliğini ekrana taşıyan genç yarışmacının, memleketinin o meşhur zengin mutfak kültüründen esintileri kendi gününde sofrasına yansıtıp yansıtmayacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

SAMET ALTUNEL EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Genç yarışmacının özel hayatına dair detaylar da programa damga vurdu. Samet Altunel evlidir ve bir kız çocuk babasıdır. Ailesine olan bağlılığı ve sevgisiyle ön plana çıkan Altunel, yarışmadaki en büyük motivasyon kaynağının eşi ve kızı olduğunu belirtiyor.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANIRSA NE YAPACAK?

Mutfakta rakiplerine karşı amansız bir puan mücadelesine girişen Samet Altunel'in yarışmaya dair hayali de yine ailesiyle şekilleniyor. Başarılı yarışmacı, Yemekteyiz'de büyük ödülü kazanması halinde elde edeceği parayı, eşi ve kızıyla birlikte çıkacağı güzel bir tatil için kullanmak istediğini dile getirdi. Bu samimi açıklamasıyla izleyicilerin kalbini kazanan Sinoplu yarışmacının, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan kaç puan alacağı şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.