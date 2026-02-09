Yemekteyiz Saadet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Saadet Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Saadet Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Saadet Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SAADET KİMDİR?

48 yaşındaki Mardinli üç çocuk annesi, hayatını ailesine ve emeğine adamış güçlü kadınlardan biri. Yıllardır sürdürdüğü istikrarlı yaşamı, sabrı ve çalışkanlığıyla çevresine örnek oluyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.