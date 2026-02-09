Haberler

Yemekteyiz Saadet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Saadet Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Saadet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Saadet Hanım kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ocak haftasında yarışacak olan Saadet Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Saadet Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Saadet Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Saadet Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Saadet Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SAADET KİMDİR?

48 yaşındaki Mardinli üç çocuk annesi, hayatını ailesine ve emeğine adamış güçlü kadınlardan biri. Yıllardır sürdürdüğü istikrarlı yaşamı, sabrı ve çalışkanlığıyla çevresine örnek oluyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti