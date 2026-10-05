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Yemekteyiz Meryem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Meryem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Meryem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 5-9 Ekim haftasında yarışacak olan Meryem Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Meryem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MERYEM KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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