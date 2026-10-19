Yemekteyiz İlhan İhsan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlhan İhsan Bey kaç yaşında, nereli?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ekim haftasında yarışacak olan İlhan İhsan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz İlhan İhsan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlhan İhsan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ İLHAN İHSAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reİlhante dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.