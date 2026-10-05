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Yemekteyiz Huriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Huriye Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Huriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Huriye Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 5-9 Ekim haftasında yarışacak olan Huriye Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Huriye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Huriye Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Huriye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Huriye Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HURIYE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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