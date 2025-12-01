Yemekteyiz Hicran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hicran Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-27 Kasım haftasında yarışacak olan Hicran Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hicran Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hicran Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HİCRAN KİMDİR?

28 yaşında genç bir yetişkindir. Hayata enerjik bakan, sosyal yönü güçlü biridir.

Beş yıllık mutlu bir evlilik sürdüren bu kişi, ailesine ve ilişkilerine önem veren bir yapıya sahiptir.

Ordu doğumludur. Karadeniz kültürünün sıcaklığını ve samimiyetini kişiliğine yansıtır.

Hemşire olarak görev yapan bu kişi, insanların hayatına dokunmayı ve sağlık alanında katkı sunmayı kendine amaç edinmiştir.

HOBİLER VE İLGİ ALANLARI

Boş zamanlarında dalış yapmaktan keyif alır. Yeni yerler keşfetmeyi, gezmeyi ve doğayla iç içe olmayı sever.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.