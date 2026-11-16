Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemekteyiz Görkem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Görkem Bey kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemekteyiz Görkem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Görkem Bey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Görkem Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Görkem kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Kasım haftasında yarışacak olan Görkem Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Görkem Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Görkem kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ GÖRKEM KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de30

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor12

Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk
Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı

Kadıköy canisi hakkında karar verildi! Genç kadını böyle yakmıştı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı82

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Deniz Seki yapımcı oldu! 'Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum'

Deniz Seki yeni meslek edindi! Artık bu işi yapacak
Ufuk Beydemir'den sevenlerine endişelendiren haber! Bebeği beklenenden erken doğacak

Ünlü şarkıcı apar topar Hollanda'ya uçtu! Sevenlerinden dua istedi