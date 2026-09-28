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Yemekteyiz Çetin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çetin Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Çetin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çetin Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Çetin Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çetin kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Eylül - 2 Ekim haftasında yarışacak olan Çetin Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Çetin Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çetin kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÇETIN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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