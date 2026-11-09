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Yemekteyiz Cansu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cansu Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Cansu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cansu Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de yeni hafta heyecanı başladı. 9-13 Kasım haftasında beş yarışmacı, hazırladıkları menülerle birbirlerini ağırlayarak haftanın birincisi olmak için mücadele edecek. Haftanın yarışmacılarından Cansu Hanım de izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Yemekteyiz'in yeni haftasında ekrana gelen Cansu Hanım'ın hayatı, programı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler, Cansu Hanım'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cansu Hanım hakkında bilinenler.

YEMEKTEYİZ CANSU KİMDİR?

Yemekteyiz'in 9-13 Kasım haftasında yarışan Cansu Hanım, 35 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Cansu Hanım, mesleği gereği muhasebecilik yapıyor. 10 yıldır evli olan yarışmacı, hazırlayacağı menüyle rakiplerinin karşısına çıkacak ve hafta boyunca birinciliğe ulaşmak için mücadele edecek.

YEMEKTEYİZ CANSU HANIM KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Cansu Hanım, 35 yaşında.

YEMEKTEYİZ CANSU HANIM NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Cansu Hanım, aslen Sakaryalı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatı temel alınarak hazırlanan bir yemek yarışması programı. Türkiye'de ilk kez Ekim 2008'de Show TV ekranlarında yayınlanan program, Ekim 2012'de FOX'a geçti. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanan Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Programda her hafta beş yarışmacı, sırayla birbirlerini evlerinde ağırlayarak hazırladıkları menülerle puan topluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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