Yemekteyiz Çağla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla Hanım kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Çağla Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Şubat haftasında yarışacak olan Çağla Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Çağla Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÇAĞLA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
