Yemekteyiz Aysel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aysel Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 22-26 Haziran haftasında yarışacak olan Aysel Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Aysel Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aysel Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ AYSEL KİMDİR?

Aslen Şanlıurfalı olan yarışmacı, profesyonel hayatında operasyon uzmanı olarak çalışıyor. Disiplinli çalışma yapısı ve problem çözme becerileriyle dikkat çeken yarışmacı, bilgi ve deneyimini yarışma performansına da yansıtmayı hedefliyor.

2 YILLIK EVLİLİK HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İki yıldır evli olan yarışmacı, aile hayatına verdiği önemle de tanınıyor. Eşiyle birlikte yeni yerler keşfetmeyi sevdiğini belirten yarışmacı, seyahat etmeyi yaşamının vazgeçilmez parçalarından biri olarak görüyor.

GELENEKSEL YEMEKLERE ÖZEL İLGİ

Boş zamanlarında mutfakta vakit geçirmekten hoşlanan yarışmacı, özellikle geleneksel yemekler hazırlamayı seviyor. Şanlıurfa mutfağı başta olmak üzere Anadolu'nun farklı lezzetlerini denemekten keyif aldığını ifade ediyor.

EN BÜYÜK HAYALİ İTALYA'YA GİTMEK

Yarışmada başarı elde ederek 200 bin TL'lik ödülün sahibi olması halinde ilk hedefinin İtalya'ya gitmek olduğunu söyleyen yarışmacı, uzun süredir görmek istediği şehirleri ziyaret etmeyi planlıyor. Tarihi yapıları, kültürü ve mutfağıyla dikkat çeken İtalya'yı keşfetmenin en büyük hayallerinden biri olduğunu belirtiyor.

ÖDÜL İÇİN MÜCADELE EDECEK

Hem bilgi birikimi hem de kararlı yapısıyla yarışmada iddialı olduğunu gösteren yarışmacı, büyük ödüle ulaşmak için mücadele etmeye hazırlanıyor. 200 bin TL'lik ödülün hayallerini gerçekleştirmesi adına önemli bir fırsat olacağını dile getiriyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.