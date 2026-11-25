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Yemekteyiz Adem kimdir, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Adem Bey kaç yaşında, nereli soruları programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Adem Bey, 250 bin TL'lik büyük ödül için 23-27 Kasım haftasında dört rakibiyle birlikte mücadele ediyor. Yarışmacının hayatına ve mesleğine dair bilinenler haberimizde.

YEMEKTEYİZ ADEM KİMDİR?

Adem Bey'in tam adı Adem Öztürk. 25 yaşındaki Adem Öztürk, aslen Şanlıurfalı. Mesleği kasaplık olan yarışmacı, altı kardeşten biri.

Yaklaşık dört ay önce İstanbul'a taşınan Adem Öztürk, yarışmaya Şanlıurfa'yı temsilen katılıyor. Haftanın beşinci ve son gününde rakiplerini evinde ağırlayacak olan genç yarışmacı, Şanlıurfa mutfağının lezzetleriyle iddialı bir sofra kurmaya hazırlanıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, dünyaca ünlü Come Dine with Me formatından uyarlanan bir yemek yarışması. Türkiye'de ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de ekrana gelen program, Ekim 2012'de Fox'a geçti. Yarışma, 2017 yılından bu yana Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Programda her hafta beş yarışmacı sırayla birbirini evinde ağırlıyor. Ev sahibi olan yarışmacı, hazırladığı menü, sofra düzeni ve misafirperverliğiyle rakiplerinden puan alıyor. 23-27 Kasım haftasının kazananı, 27 Kasım Cuma günü yapılacak final değerlendirmesinin ardından belli olacak ve 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.