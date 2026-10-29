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Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu, tatil uzatıldı mı?

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Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu, tatil uzatıldı mı?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından öğrenciler ve veliler, 30 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği merak edilirken, “Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu, tatil uzatıldı mı?” soruları gündeme geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından gözler 30 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ederken Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) eğitim öğretim takvimi de araştırılıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu, tatil uzatıldı mı? Detaylar haberimizde.

30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin ülke genelini kapsayan resmî bir karar açıklanmadı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de bu tarih için genel bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?

30 Ekim Cuma günü mevcut takvime göre okullar açık olacak ve dersler normal program çerçevesinde yapılacak. Ancak olumsuz hava koşulları veya yerel gelişmeler nedeniyle valilikler tarafından il bazında farklı bir karar alınabilir. Öğrencilerin ve velilerin, kendi illerine ilişkin son dakika duyuruları valiliklerin ve il millî eğitim müdürlüklerinin resmî kanallarından takip etmesi gerekiyor.

29 EKİM TATİLİ UZATILDI MI?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Resmî tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. 30 Ekim Cuma gününün de tatil kapsamına alındığına ilişkin resmî bir karar bulunmuyor. Bu nedenle mevcut takvimde Cumhuriyet Bayramı tatili hafta sonuyla birleştirilmiş değil.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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