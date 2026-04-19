Türkiye’de özellikle dönem ortalarında bölgesel gelişmeler nedeniyle en çok araştırılan konuların başında “okullar tatil mi?” sorusu geliyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Nisan Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar...

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Güncel resmi bilgilere göre, İstanbul’da yarın için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyurular düzenli olarak takip edilmekte olup, şu an için eğitim-öğretim faaliyetlerini durduracak bir karar alınmamıştır.

20 NİSAN PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKUL VAR MI YOK MU?

20 Nisan Pazartesi günü için İstanbul’da okulların tatil edilip edilmediğine dair kamuoyuna yansıyan herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut durum itibarıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği öngörülmektedir.

RESMİ DUYURULARA GÖRE SON DURUM

Edinilen güncel bilgilere göre, 20 Nisan Pazartesi günü için herhangi bir tatil kararı alınmamıştır. Dolayısıyla İstanbul’daki okullarda dersler normal takvim doğrultusunda sürdürülecektir.

Özellikle 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günlerinde Kahramanmaraş’ta bazı okulların Bakanlık kararıyla tatil edilmesi, kamuoyunda genel bir tatil beklentisi oluşturmuş olsa da bu durum yalnızca ilgili ili kapsamaktadır. İstanbul için böyle bir karar söz konusu değildir.