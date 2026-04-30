Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 1 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

1 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte hava durumu yakından takip ediliyor. Günlük planlarını açık hava koşullarına göre yapan vatandaşlar, yağış ihtimali ve sıcaklık değişimlerine odaklanırken, şehirler arasında farklılık gösteren hava durumu tablosu dikkat çekiyor. Meteorolojik gelişmelerin gün içi yaşamı nasıl etkileyeceği merakla izlenirken, hava durumundaki değişimler gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde 30 Nisan Perşembe günü hava durumuna ilişkin gelişmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip ediliyor. Şehirden şehre değişiklik gösteren hava koşulları nedeniyle vatandaşlar güncel tahminleri araştırmaya devam ediyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Genel tahminlere göre birçok bölgede yağış beklenmezken, hava koşullarının büyük ölçüde parçalı bulutlu ve yer yer açık seyretmesi öngörülüyor. Vatandaşlar yine de güncel meteorolojik verileri takip etmeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da gün içinde parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava etkili oluyor. Yağış beklentisi bulunmazken, sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da parçalı bulutlu ve zaman zaman açık bir hava hakim olurken, yağış beklentisi bulunmuyor. Bölgesel olarak hafif bulut geçişleri görülebilir.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Başkent Ankara’da genellikle parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Gün içinde yağış ihtimali bulunmazken, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de güneşli ve açık hava etkisini sürdürüyor. Yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava etkili olurken, yağış beklentisi bulunmuyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da açık ve güneşli hava hakim olurken, sıcaklıkların Akdeniz iklimine uygun şekilde yüksek seyretmesi bekleniyor.