Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 21 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

21 Nisan Pazartesi günü Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte hava durumu yakından takip ediliyor. Günlük planlarını açık hava koşullarına göre yapan vatandaşlar, yağış ihtimali ve sıcaklık değişimlerine odaklanırken, şehirler arasında farklılık gösteren hava tablosu dikkat çekiyor. Meteorolojik gelişmelerin gün içi yaşamı nasıl etkileyeceği ise merakla izleniyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

21 Nisan Pazartesi günü Türkiye genelinde hava durumunun bölgelere göre değişkenlik göstermesi bekleniyor. Bazı şehirlerde parçalı bulutlu bir gökyüzü öne çıkarken, bazı bölgelerde kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde yer yer sağanak yağış ihtimali öne çıkıyor. İç ve güney bölgelerde ise daha çok parçalı bulutlu ve açık bir hava etkili olabilir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da gün içinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yer yer kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir hava etkili olabilir. Özellikle günün bazı saatlerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da genellikle parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, serin rüzgârlar etkisini gösterebilir.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de açık ve güneşli bir hava öne çıkıyor. Gün boyunca sıcaklıkların ılıman seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da bulutlu bir gökyüzü ve yer yer kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıkların gün içinde değişkenlik göstermesi bekleniyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da genellikle açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Turizm bölgelerinde sıcak ve ılıman hava etkisini sürdürebilir.