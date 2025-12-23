Yanlış Anlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yanlış Anlama filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yanlış Anlama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yanlış Anlama filmini izleyecek olanların merak ettiği Yanlış Anlama konusu nedir, Yanlış Anlama oyuncuları kimler ve Yanlış Anlama özeti gibi konuları inceliyoruz.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefin, Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan, yanlış anlamalarla bezeli hikâyesini anlatıyor.

Ününe fazlasıyla düşkün Şef Ceyhun, onu çocuk yaşta yanına alıp bildiklerini öğreten Ahmet Usta ve onların yanından hiç ayrılmayan Fazıl, her şeye yeniden başlamak için Bakü'ye giderler. Azerbaycan'ın en eski restoranında annesinin mirasını devam ettiren Aydan Şef, Ahmet Usta'nın yardımıyla annesinin tarifini bulmaya çalışırken, Ceyhun Şef, Azerbaycan'ın geleneksel lezzetlerini keşfederek yepyeni bir aşçılık yolculuğuna çıkar.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Aykut Taşkın'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan yer alıyor.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da yapılmıştır. Özellikle:

• Beyoğlu

• Kadıköy

• Beşiktaş

gibi semtler, hem iç hem dış mekân sahnelerinde kullanılmıştır.

Film 2022 yılı bahar–yaz ayları arasında çekilmiştir.