Yakışıklı Mısırcı nerede, İstanbul'un neresinde, hangi ilçesinde satış yapıyor, Alper Temel Yakışıklı Mısırcı’ya nasıl gidilir?

Yakışıklı Mısırcı sosyal medyayı salladı! İstanbul sokaklarında mısır satarken gündem olan yakışıklı ismin nerede satış yaptığı ve tam adresinin ne olduğu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki Yakışıklı Mısırcı İstanbul'un hangi ilçesinde, tam olarak nerede bulunabilir?

YAKIŞIKLI MISIRCI ALPER TEMEL KİM?

Bir turistin dikkatini çekmesiyle sosyal medyada gündem olan Alper Temel, tezgahının başında çekilen videolarla kısa sürede binlerce kişinin radarına girdi. Çocukluk yıllarından bu yana mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel, şimdilerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

YAKIŞIKLI MISIRCI KARAKÖY'DE SATIŞ YAPIYOR

Alper Temel, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından biri olan Karaköy'de mısır ve kestane satmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu nokta, Alper Temel sayesinde sosyal medyanın da gündemine taşındı.

TEKLİFLERE RAĞMEN MESLEĞİNE DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada viral olan görüntülerinin ardından çeşitli teklifler aldığı öğrenilen Alper Temel, tüm bu ilgiye rağmen sadece mesleğini yapmaya devam edeceğini ifade etti. Bu duruş, onu takdir eden kesimlerin sayısını daha da artırdı.