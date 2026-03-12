Yabancı VAR gelecek mi, hangi maçlara yabancı VAR hakemi gelecek?

Taraftarlar ve spor camiası, Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin sahaya çıkıp çıkmayacağını konuşuyor. "Yabancı VAR gelecek mi, hangi maçlarda görev yapacak?" soruları özellikle öne çıkıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte hangi karşılaşmalarda yabancı hakemlerin kararları izlenecek? İşte merak edilen bilgiler…

KULÜPLERDEN YABANCI VAR TALEBİ GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nden gelen yabancı VAR hakemi talebine dair açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, konunun tek başına alınacak bir karar olmadığını, yönetim kurulu ile yapılacak değerlendirme sonrasında netleşeceğini ifade etti.

TÜRK HAKEMLERİNE GÜVEN ÖNEMLİ

Otyakmaz, yabancı VAR hakemi bulmanın kolay olmayabileceğine dikkat çekerek, Türk hakemlerine görev verilmesi gerektiğini vurguladı. "Hakemlerimize güvenmeliyiz ve onlara destek olmalıyız. Huzurlu bir ortam sağlandığında, doğru kararları daha rahat verebilirler" dedi.

YABANCI VAR DEĞERLENDİRMESİ YAPILABİLİR

1. Başkan vekili, ligin sağlıklı ilerlemesi açısından yabancı VAR hakeminin değerlendirilebileceğini belirtti.

2. Ancak iyi bir VAR hakeminin Türkiye'ye gönderilmesinin zor olabileceğini söyledi.

3. Kendi görüşü olarak, öncelikle Türk hakemlere görev verilmesi ve onlara uygun bir çalışma ortamı sağlanmasının performans açısından daha doğru olacağını ifade etti.

Otyakmaz, hem saha içi hem de VAR hakemlerinin başarılı olabilmesi için huzurlu bir iklim yaratmanın şart olduğunu dile getirdi. Bu sayede hakemlerin doğru karar vermede zorlanmayacağını ve performanslarının artacağını vurguladı.