Haberler

Yabancı VAR gelecek mi, hangi maçlara yabancı VAR hakemi gelecek?

Yabancı VAR gelecek mi, hangi maçlara yabancı VAR hakemi gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de VAR uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. Futbolseverler "Yabancı VAR gelecek mi?" sorusunu merak ederken, hakem atamaları da gündemde. Peki, hangi maçlarda yabancı VAR hakemi görev alacak ve maç yönetiminde ne gibi değişiklikler olacak? İşte detaylar…

Taraftarlar ve spor camiası, Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin sahaya çıkıp çıkmayacağını konuşuyor. "Yabancı VAR gelecek mi, hangi maçlarda görev yapacak?" soruları özellikle öne çıkıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte hangi karşılaşmalarda yabancı hakemlerin kararları izlenecek? İşte merak edilen bilgiler…

KULÜPLERDEN YABANCI VAR TALEBİ GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nden gelen yabancı VAR hakemi talebine dair açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, konunun tek başına alınacak bir karar olmadığını, yönetim kurulu ile yapılacak değerlendirme sonrasında netleşeceğini ifade etti.

TÜRK HAKEMLERİNE GÜVEN ÖNEMLİ

Otyakmaz, yabancı VAR hakemi bulmanın kolay olmayabileceğine dikkat çekerek, Türk hakemlerine görev verilmesi gerektiğini vurguladı. "Hakemlerimize güvenmeliyiz ve onlara destek olmalıyız. Huzurlu bir ortam sağlandığında, doğru kararları daha rahat verebilirler" dedi.

YABANCI VAR DEĞERLENDİRMESİ YAPILABİLİR

1. Başkan vekili, ligin sağlıklı ilerlemesi açısından yabancı VAR hakeminin değerlendirilebileceğini belirtti.

2. Ancak iyi bir VAR hakeminin Türkiye'ye gönderilmesinin zor olabileceğini söyledi.

3. Kendi görüşü olarak, öncelikle Türk hakemlere görev verilmesi ve onlara uygun bir çalışma ortamı sağlanmasının performans açısından daha doğru olacağını ifade etti.

Otyakmaz, hem saha içi hem de VAR hakemlerinin başarılı olabilmesi için huzurlu bir iklim yaratmanın şart olduğunu dile getirdi. Bu sayede hakemlerin doğru karar vermede zorlanmayacağını ve performanslarının artacağını vurguladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vuruyor! Büyük patlama anbean kamerada
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi

''Yapamaz'' diyenleri pişman edip Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyor
Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti