X çöktü mü, neden çöktü? 30 Nisan Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X PLATFORMUNDA 30 NİSAN’DA YAŞANAN KISA SÜRELİ ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

X (Twitter) platformunda 30 Nisan sabah saatlerinde kısa süreli erişim aksaklıkları yaşandığı bildirildi. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, bir süre içerik akışına ulaşmakta zorlanırken paylaşımları görüntüleme ve etkileşim kurma konusunda da problemler yaşadıklarını ifade etti. Yaşanan durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlara göre X platformunda görülen erişim sorunları; sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya planlı ya da plansız bakım çalışmalarıyla bağlantılı olabiliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde artan trafik, bu tür kısa süreli kesintilere yol açabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Kesinti sırasında kullanıcılar platforma girişte hata mesajlarıyla karşılaştıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Bazı kullanıcılar sorunun internet bağlantısından kaynaklandığını düşünse de, yaşanan durumun genel bir erişim problemi olduğu değerlendirildi.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

Kısa süreli yaşanan erişim sorununun teknik müdahalelerle giderildiği ve platformun kısa süre içinde yeniden normal çalışmaya başladığı ifade edildi.