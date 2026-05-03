X çöktü mü, neden çöktü? 3 Mayıs Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X PLATFORMUNDA 3 MAYIS’TA YAŞANAN ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

3 Mayıs sabah saatlerinde X (Twitter) platformunda yaşandığı bildirilen kısa süreli erişim aksaklıkları, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, içerik akışına erişim sağlamakta zorluk çekerken, paylaşımları görüntüleme ve etkileşim kurma konusunda da sorunlar yaşadıklarını belirtti. Bu durum, sosyal medyada hızla gündem oldu ve kullanıcılar sorunun kaynağını araştırmaya başladı.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlara göre, X platformunda yaşanan erişim sorunları, sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya planlı ya da plansız bakım çalışmaları gibi çeşitli teknik sebeplerle bağlantılı olabilir. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde artan trafik, bu tür kısa süreli kesintilere yol açabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Erişim kesintisi sırasında kullanıcılar, platforma girişte hata mesajları aldıklarını ve akışlarının yenilenmediğini bildirdi. Bazı kullanıcılar, sorunun internet bağlantılarından kaynaklandığını düşünse de, yaşanan sorun genel bir erişim problemi olarak değerlendirildi.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

Kısa süreli yaşanan erişim sorunu, teknik müdahalelerle giderildi ve platform birkaç dakika içinde yeniden normal çalışmaya başladı. Kullanıcılar, platformun sorunsuz şekilde yeniden erişilebilir olmasının ardından rahat bir nefes aldı.