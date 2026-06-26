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X çöktü mü, neden çöktü? 26 Haziran Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü, neden çöktü? 26 Haziran Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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26 Haziran sabahında bazı X (Twitter) kullanıcılarının dile getirdiği erişim ve bağlantı sorunlarının ardından, 26 Haziran itibarıyla da benzer şikâyetler gündemde yer almaya devam ediyor. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve içeriklerin görüntülenmesinde yaşanan aksaklık iddiaları nedeniyle kullanıcılar, "X çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

26 Haziran günü X platformunda yaşandığı öne sürülen erişim problemleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Akışın güncellenmemesi, paylaşımların yüklenmesinde gecikmeler ve uygulamada görüldüğü belirtilen performans sorunları gündemdeki yerini korurken, kullanıcılar platformdaki son duruma ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

X PLATFORMUNDA 26 HAZİRAN’DA ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

26 Haziran sabah saatlerinde bazı kullanıcılar, X platformunda kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşadıklarını ifade etti. İçerik akışının yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve platforma erişimde zaman zaman yaşanan aksaklıklar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Sosyal medya platformlarında görülebilen bu tür erişim sorunlarının; sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, bakım çalışmaları veya altyapı kaynaklı teknik problemlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde geçici performans düşüşleri yaşanabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

26 Haziran itibarıyla bazı kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenmediğini, paylaşımların geç yüklendiğini ve zaman zaman giriş problemleriyle karşılaştıklarını belirtti. Ayrıca içerik yükleme ve bildirimlerde yaşanan gecikmeler de sosyal medya paylaşımlarında öne çıkan şikâyetler arasında yer aldı.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu iddialarının ardından kullanıcılar, platformun ne zaman normal çalışma düzenine döneceğini merak ediyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama beklenirken, X'teki teknik duruma ilişkin gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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