Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Wilfried Singo'nun durumu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek olan Fildişi Sahilli futbolcunun yanı sıra sarı-kırmızılı ekipte 5 oyuncu daha karşılaşmada görev alamayacak. Peki, Wilfried Singo neden yok? Singo Barcelona maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda mı yok? Detaylar...

WILFRIED SINGO NEDEN YOK?

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Wilfried Singo'nun maçta forma giyemeyeceği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun yanı sıra UEFA oyuncu listesinde yer almayan 5 futbolcu da mücadelede görev alamayacak.

SİNGO BARCELONA MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI, KADRODA MI YOK?

Wilfried Singo, Barcelona maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrı kalan ve bireysel çalışmalarını sürdüren savunma oyuncusunun karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Galatasaray'da Singo dışında Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek. Söz konusu 5 futbolcunun UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde bulunmadığı belirtildi.

Böylece Galatasaray, Barcelona maçına toplam 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Eksik oyuncuların biri sakatlık, diğer beşi ise UEFA oyuncu listesinde yer almamaları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.